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НовостиВ мире21 сентября 2023 11:31

Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 30%

Учетная ставка повышена на 500 базисных пунктов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Турция вновь подняла ключевую ставку

Турция вновь подняла ключевую ставку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный Банк Турции объявил о повышении ключевой учетной ставки с 25 до 30 процентов. Об этом говорится на сайте регулятора.

Учетная ставка повышена на 500 базисных пунктов. Банковский комитет объяснил это решение продолжением процесса ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы скорее прийти к дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и сдержать ухудшение ценового поведения.

Напомним, что еще в июне в Турции ключевая ставка была повышена с 8,5 до 15 процентов годовых впервые с 2021 года. На этом фоне курс турецкой лиры обновил рекордное понижение по отношению к американскому доллару, преодолев отметку 26 лир за доллар.

Уровень инфляции в стране также продолжает быть высоким. Если по итогам мая инфляция составила 39,59 процента, то в годовом исчислении в августе 2022 года она достигла 80,21 процента.