В Госдуме заявили, что Россия не должна быть донором WADA при дискриминации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газета.Ru» согласился с заявлением Министерства спорта РФ о планах прекратить ежегодные взносы во Всемирной антидопинговое агентство (WADA). Парламентарий заявил, что сейчас организация проводит дискриминационную политику по отношению к России.

«Существуют антироссийские настроения - при том, что Россия была одним из крупнейших плательщиков. И мы понимаем, что существующие претензии носят дискриминационный характер ... Какой смысл быть донором этой организации, если она к нам так относится?», - отметил депутат, сообщив, что этот вопрос уже давно обсуждали.

Как писал RT, в Министерстве спорта РФ напомнили WADA, что ежегодный бюджет этого агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, не имеющей обязательной юридической силы для стран.