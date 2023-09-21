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НовостиВ мире21 сентября 2023 11:35

Евросоюз не принимал решений по санкциям против Баку из-за обострения в Карабахе

Брюссель ожидает, что Азербайджан остановит боевые действия
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз не принимал решений по санкциям против Баку из-за обострения в Карабахе

Евросоюз не принимал решений по санкциям против Баку из-за обострения в Карабахе

Фото: EAST NEWS

Евросоюз пока не принимал решений о санкциях в отношении Азербайджана в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе и следит за обстановкой в регионе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приняли к сведению, что достигнуто соглашение о прекращении огня. Ожидаем, что Азербайджан остановит боевые действия. Страны-члены определят следующие шаги в контексте развития ситуации», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась во вторник, 19 сентября, когда Баку объявил о проведении «антитеррористической операции». На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джанятаг.