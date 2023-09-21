CBC: Канада намерена утилизировать старые бронемашины, а не передавать их ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадские военные намерены утилизировать десятки старых бронемашин, несмотря на призывы переоборудовать их и передать Украине. Об этом сообщил телеканал CBC.

«67 из 140 единиц гусеничной легкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей для 73 машин, которые остаются в строю», - проинформировал телеканал.

В Минобороны Канады CBC рассказали, что все бронетранспортеры M113 находятся на вооружении страны десятилетиями и поэтому они в плохом состоянии.

В то же время ряд частных оборонных предприятий выступил с инициативой передать устаревшую технику Украине. Однако источник в министерстве обороны рассказал телеканалу, что решения в ответ на это предложение принято не было.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны перестали поставлять Украине вооружение, поскольку республика сама нуждается в нем. Он пояснил, что если страна хочет защищаться, то она должна иметь то, чем можно защищаться.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине.

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