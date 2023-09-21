Представитель Алиева передал Еревану мирное соглашение из пяти пунктов, фото: Патрин Александр/ТАСС

Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном был передан 21 сентября 2023 года представителям Еревана, во время переговоров в Евлахе. Известно, что он состоит из пяти пунктов, важнейшим среди которых является обязательство не встревать во внутренние дела друг друга, о чём сообщил телеканал Sky News Arabia.

«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», - заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Теперь власти Азербайджана ожидают реакции Еревана на проект мирного соглашения, и в случае готовности его подписать - сделают это в кратчайшие сроки. При этом Амирбеков уточнил, что отдельного документа с армянами Нагорного Карабаха подписывать не требуется.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Азербайджана отстранили командира, солдаты которого обстреляли машину с российскими миротворцами.

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