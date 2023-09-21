Американский сенатор Пол: США не спасут Украину, ввязавшись в конфликт с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор от партии Республиканцев Рэнд Пол призвал Белый дом прекратить поддержку киевского режима из-за нарастающего риска прямого столкновения с Россией.

“Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой.” — написал политик в статье для The American Conservative.

Пол напомнил, что Россия на данный момент обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире, поэтому участие Америки в конфликте на Украине сопряжено с рисками, которые не стоит игнорировать.

Сенатор отметил, что в Америке накопилось огромное количество собственных проблем, поэтому Вашингтону следует сосредоточиться на внутренней политике, а не на спасении Украины ценой гибели американской экономики.

Напомним, ранее другой сенатор от республиканской партии США Джеймс Вэнс также призывал американские власти прекратить финансирование Украины, поскольку участие в данном конфликте, по его мнению, не входит в национальные интересы Америки, а Россия не является угрозой для Соединенных Штатов.

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