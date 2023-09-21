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НовостиПолитика21 сентября 2023 12:11

Сальдо: Киевский режим и западные СМИ готовят провокации в Херсоне

Сейчас в Херсоне находятся съёмочные группы из Германии и Испании
Сергей КУДРИН
Сальдо: Киевский режим и западные СМИ готовят провокации в Херсоне

Сальдо: Киевский режим и западные СМИ готовят провокации в Херсоне

Фото: соцсети

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предупредил, что киевский режим совместно с западными СМИ готовит провокацию в Херсоне. Сейчас в город прибыло несколько съёмочных групп из Испании и Германии, о чём Сальдо написал в своих социальных сетях.

«Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о «пытках гражданских лиц» в период освобождения Херсона», - сообщил глава региона.

Сальдо указал, что даже западная аудитория уже с трудом верит в такие постановочные сюжеты, не говоря уже о российской или восточной, но съёмки все равно продолжаются. Врио губернатора призвал жителей Херсона быть внимательными и осторожными, так как в прошлые разы (например, в Константиновке) ВСУ убили или ранили около полусотни человек для своих съёмок.

Ранее KP.RU сообщил об обстановке на Херсонском направлении по состоянию на 21 сентября 2023 года.

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