Херш: продолжение наступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки США заявил, что на Украине может произойти вооруженный мятеж против действующей власти в случае продолжения наступления ВСУ.

“Правда в том, что если бы украинской армии приказали продолжить наступление, армия бы взбунтовалась. Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома”, — написал Херш в статье для портала Substack.

Журналист добавил, что украинские войска уже сдались и не верят в свою способность прорваться через плотно заминированную линию обороны ВС России. Поэтому американская разведка считает, что Россия уже победила в текущем конфликте.

Украинский политолог Олег Соскин ранее отмечал, что украинцы просто уничтожат президента Владимира Зеленского и его окружение, если узнают реальные потери ВСУ в ходе текущего наступления.

Напомним, за время летнего наступления украинские войска не добились успехов ни на одном направлении, но потеряли более 70 тысяч бойцов и около 18 тысяч бронемашин различного типа.

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