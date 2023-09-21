Временный запрет на экспорт бензина и дизеля из РФ вводится с 21 сентября 2023 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из России вводятся с четверга, 21 сентября, следует из постановления правительства РФ.

«Установить временный запрет на вывоз бензинов и дизельного топлива, в том числе приобретенных на биржевых торгах, из Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Постановление не распространяется на товары, экспортируемые в страны Евразийского экономического союза, на товары, вывозимые в рамках гуманитарной помощи и товары, которые вывозятся в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских войск за рубежом. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 21 сентября.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 21 сентября, правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива. В кабмине полагают, что они помогут насытить рынок топлива и снизить цены для потребителей.