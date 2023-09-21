В Оренбурге начали модернизировать международный аэропорт Гагарина

Работы по модернизации планируют завершить в 4 квартале 2025 года. Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области

В Оренбурге началась масштабная модернизация международного аэропорта имени Гагарина. 20 сентября губернатор старт строительству нового пассажирского терминала символическим бурением первой сваи дали глава региона Денис Паслер, председатель Наблюдательного Совета «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков, генеральный директор компании Евгений Чудновский и руководитель «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

- Наш регион растет и развивается. Мы стремимся создавать инфраструктуру, которая не только комфортна для жизни, но и привлекательна для гостей. Первым шагом на этом пути стала реконструкция взлетно-посадочной полосы. Она была проведена в прошлом году в кратчайшие сроки. Воздушно-транспортная связь с крупнейшими городами России стала значительно лучше, появилась возможность без ограничений принимать самые современные пассажирские воздушные суда. Сегодня мы делаем очередной шаг – приступаем к строительству нового терминала. У меня нет никаких сомнений, что проект будет реализован на 100%. Поздравляю всех нас с началом этой масштабной, ответственной и очень значимой для всего Оренбуржья работы! - сказал Денис Паслер.

Проект строительства пассажирского терминала внутренних и международных авиалиний реализует ООО «АБС Оренбург». Это совместное предприятие УК «Аэропорты Регионов» и «Новапорт Холдинг», которые стали собственниками оренбургского аэропорта в 2021 году.

Общая площадь здания нового терминала — более 23 000 квадратных метров. Один подземный этаж и четыре надземных объединят лифты, лестницы и эскалаторы. Проект предусмотрел комфортабельные залы ожидания повышенной комфортности, зоны для кафе и магазинов, комнату матери и ребенка, медпункт.

Фасад будет основан на стержневой конструкции. Благодаря ей большие пространства можно перекрывать минимальным количеством стройматериалов, при этом она будет жесткая и устойчивая.

Проект разрабатывали в Архитектурном Бюро «Космос». В основу облика нового терминала легли образы оренбургского пухового платка и природы региона. Денис Паслер поблагодарил авторов проекта за бережное отношение к традициям и культуре, и отметил, что эти символы — лучшая презентация для гостей области и гордость для оренбуржцев.

Пропускная способность обновленного терминала — не менее 1000 человек в час, это 600 на внутренних авиалиниях и 400 на международных.

Объем инвестиций — не менее 13 миллиардов рублей. Завершат строительство и введут в эксплуатацию новый пассажирский терминал, по планам, в 4 квартале 2025 года.

- «Аэропорты Большой Страны» обладает глубокой экспертизой в строительстве новых терминалов, хорошими специалистами, пониманием, как наилучшим образом выстроить процессы. Поэтому, я уверен, заявленные сроки строительства будут соблюдены, - сказал генеральный директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.