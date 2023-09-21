Песков: по факту гибели российских миротворцев в Карабахе ведется следствие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следственные мероприятия по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжаются.

Напомним, в ходе "антитеррористических мероприятий" Азербайджана на территории Карабахского района 20 сентября в населённом пункте Джанятаг в Нагорном Карабахе под обстрел азербайджанских войск попал автомобиль с российскими миротворцами. В результате инцидента погибли несколько российских военных.

Власти Азербайджана выразили соболезнования в связи с трагедией и пообещали провести расследование данного случая. Первые подозреваемые уже задержаны и отстранены от занимаемых должностей.