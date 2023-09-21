Klymenko.Time: на монтаже Зеленского посадили в ООН слушать собственную речь, фото: скриншот из видео

В эфир украинского телемарафона была выложена запись с выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, во время которого он сидит в зале и слушает свою же речь, пока за трибуной вещает второй Зеленский. Про ошибку киевских монтажёров сообщил телеграм-канал Klymenko.Time.

«Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя», - написали авторы поста.

Также появилось предположение, что украинским сотрудникам, занимавшимся монтажом видео выступления Зеленского, было нужно показать заполненность зала на Генассамблее ООН, и они решили скопировать нескольких людей из присутствующих, не подумав о том, что кто-то будет рассматривать слушателей.

Ранее KP.RU сообщил, что глава МИД Германии Бербок отказалась поддержать идею Зеленского лишить Россию права вето в Совбезе ООН.