NYT: число погибших военных ВСУ непропорционально занятой у Работино площади
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Американская газета New York Times заявила, что украинские войска в боях около населенного пункта Работино понесли огромные потери, непропорциональные занятым рубежам.
“Валютой наступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит”, — отмечают авторы статьи.
По мнению издания, потери ВСУ в ходе наступления будут только расти, поскольку поддержка западных союзников Киева постепенно ослабевает.
Также в статье указано, что без решительных действий Запада текущее наступление может ослабнуть, а киевский режим столкнется с принуждением к началу мирных переговоров с Москвой.
По данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска лишь в районе Работино за это лето потеряли около 10 тысяч бойцов и просто не успевают вывозить их тела с передовой.
Украинский политолог Олег Соскин считает, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ на поле боя, правительство президента Украины Владимира Зеленского будет просто уничтожено.