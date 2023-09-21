NYT: число погибших военных ВСУ непропорционально занятой у Работино площади Фото: REUTERS

Американская газета New York Times заявила, что украинские войска в боях около населенного пункта Работино понесли огромные потери, непропорциональные занятым рубежам.

“Валютой наступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит”, — отмечают авторы статьи.

По мнению издания, потери ВСУ в ходе наступления будут только расти, поскольку поддержка западных союзников Киева постепенно ослабевает.

Также в статье указано, что без решительных действий Запада текущее наступление может ослабнуть, а киевский режим столкнется с принуждением к началу мирных переговоров с Москвой.

По данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска лишь в районе Работино за это лето потеряли около 10 тысяч бойцов и просто не успевают вывозить их тела с передовой.

Украинский политолог Олег Соскин считает, что если общественность узнает о реальных потерях ВСУ на поле боя, правительство президента Украины Владимира Зеленского будет просто уничтожено.