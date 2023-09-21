Херш: конфликт на Украине продолжается, потому что на этом настаивает Зеленский Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речь о том, чтобы начать мирные переговоры.

Лауреат Пулитцеровской премии со ссылкой на источники в разведке сообщил, что конфликт продолжается, потому что этого хочет Зеленский.

«В его штаб-квартире или в Белом доме Байдена не обсуждают перемирие и не заинтересованы в переговорах, которые бы положили конец резне», — заявил Херш на своей странице на платформе Substack.

По данным источника журналиста, все заявления Украины о том, что наступление ведется успешно, являются ложью. На самом деле Вооруженные силы Украины продвигаются всего на несколько метров в неделю.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он отметил, что неоднократно делал подобные заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».

Ранее глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что в ходе наступления украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти 8 тысяч единиц военной техники.