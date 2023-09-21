Минобороны: в лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются 1340 мирных жителей Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в четверг, 21 сентября, проинформировало, что в лагере российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжают оставаться 1340 мирных жителей.

«После полного прекращения боевых действий в расположении миротворцев продолжают находится 1340 человек», - сказано в сообщении Минобороны.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что среди них находятся 607 детей. Все, кто находится в расположении миротворческого контингента РФ, обеспечены местами для отдыха и горячим питанием.

Министерство также отметило, что российские миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом.

Днем ранее Минобороны сообщило, что в базовом лагере российских миротворцев в Нагорном Карабахе находится 2261 мирный житель. Их эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

В четверг, 21 сентября, в Евлахе прошли переговоры между представителями Азербайджана и армян Карабаха по ситуации в регионе.