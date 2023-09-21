Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Джо Байдена марионеткой

Кандидат в президенты Рамасвами назвал Байдена марионеткой прогнившей системы Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от партии Республиканцев предприниматель Вивек Рамасвами назвал действующего президента Джо Байдена “марионеткой” в руках управленцев прогнившей системы.

“Я хочу сказать кое-что о Байдене... Я даже не уверен, что он сам управляет страной. Я думаю, что он марионетка управленческого класса в административном государстве”, — заявил политик в интервью на телеканале Fox News.

По мнению Рамасвами, нынешняя политическая система в США “прогнила”, однако все же способна “сбросить” Байдена на предстоящих выборах президента.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что Джо Байден не принимает самостоятельных решений и выполняет чужие приказы.

В свою очередь популярный американский телеведущий Такер Карлсон подчеркивал, что Байден уже теряет даже способность говорить и не обладает достаточным умственным и физическим потенциалом, чтобы управлять страной.