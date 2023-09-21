Депутат пояснил, почему нельзя продавать алкоголь по водительским правам

Купить алкоголь, предъявив водительское удостоверение, больше нельзя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купить алкоголь в России могут только граждане, которым уже исполнилось 18-ть лет. При этом, при покупке необходимо предъявить паспорт, водительское удостоверение для этого больше не подходит, рассказал «Газете.ru» депутат Госдумы Борис Чернышов.

- Решения Верховного суда имеют более весомую позицию, чем указ Минпромторга, принятый в 2017 году, поэтому россияне не смогут больше покупать алкоголь по водительским правам, - объяснил депутат.

Он уточнил, что водительские удостоверения, согласно разъяснению суда, не входят в перечень документов, подтверждающих личность гражданина.

По данным «Известий», согласно общефедеральному законодательству, алкоголь в России запрещено продавать с 23:00 до 8:00. В регионах запреты могут действовать более продолжительный период. Спиртное продается только по лицензии и в маркированных стеклянных бутылках. Крепкие напитки в пластике продавать также не разрешается.

Ранее «Москва 24» сообщила, что расчетное потребление крепких спиртных напитков в России снижается: с 5,5 литров этанола в 2018 году до 4,9 литра в 2022 году. Таким образом, считают эксперты, можно говорить об уменьшении и нелегального рынка спиртного.