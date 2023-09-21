Трое членов K-pop группы Stray Kids попали в аварию в Южной Корее

Из-за инцидента часть мероприятий с участием артистов отменили Фото: REUTERS

Трое участников южнокорейской K-pop группы Stray Kids, Ли Ноу, Хенджин и Сынмин, попали в автомобильную аварию. Инцидент признали незначительным, однако всех троих артистов обязали пройти медицинское обследование, и врачи назначили им лечение. В связи с этим, часть мероприятий группы временно отменили или перенесли, сообщил портал E!News.

«После инцидента все трое были доставлены в местную больницу, где прошли тщательное медицинское обследование», - говорится в публикации.

В связи с происшествием, Ли Ноу и Хенджин не смогут посетить Неделю моды в Милане, куда собирались в ближайшее время, а Сынмину пришлось отменить онлайн-трансляцию, которую он собирался провести по случаю своего дня рождения.

Никто из артистов серьёзно не пострадал, однако, согласно информации портала, исполнителям предписали пройти «традиционное лечение».

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