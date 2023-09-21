В Новой Москве реконструировали очистные сооружения «Шишкин Лес»

Фото: Комплекс городского хозяйства

Коммунальную инфраструктуру Новой Москвы продолжают приводить в порядок. В частности, специалисты Комплекса городского хозяйства провели реконструкцию очистных сооружений в поселке Шишкин Лес. Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что после расширения столицы «Мосводоканал» принял на свой баланс в том числе и очистные сооружения, расположенные на присоединённых территориях. Во время их комплексной инвентаризации и обследования были обнаружены слабые места, а именно применение устаревшей технологии очистки.

«Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, - отметил Бирюков. - Очистные сооружения «Шишкин Лес» стали одиннадцатым модернизированным объектом».

Фото: Комплекс городского хозяйства

По его словам, эти сооружения действовали с 60-х годов прошлого века и уже не отвечали современным требованиям. Комплексную реконструкцию проводили без остановки их работы. Для этого около устаревших очистных сооружений построили новые. Сюда входят здание механической очистки, три аэротенка, три вторичных отстойника, а также трубопроводы. Потом на них сделали переподключение.

Как пояснил Пётр Бирюков, при реконструкции внедрили самые передовые технологии.

«В частности, оборудовали объект системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания», - уточнил и. о. заммэра.

Фото: Комплекс городского хозяйства

Помимо этого, очистные сооружения оснастили энергоэффективным оборудованием, системами автоматизации, диспетчеризации и газоочистки. Теперь в том числе есть и возможность дистанционного управления процессами.

«Все это позволит обеспечить высокое качество очистки сточных вод в соответствии со всеми современными нормативами», - подчеркнул Бирюков.

Напомним, программа модернизации системы водоотведения в Новой Москве рассчитана до 2025 года.