Полковник Макгрегор: Джо Байден лишь выполняет чужие приказы Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что действующий президент США Джо Байден не принимает самостоятельных политических решений.

“Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят”, — сказал военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Также Макгрегор призвал отдающих Байдену указания осознать, что затягивание боевых действий на Украине увеличивает риски эскалации и глобального конфликта.

Напомним, ранее кандидат в президенты США предприниматель Вивек Рамасвами также заявил, что Байден не принимает самостоятельных решений и является лишь “марионеткой” в руках управленцев “прогнившей” политической системы Америки.

В свою очередь американский шоумен Такер Карлсон отмечал, что телеканал Fox News за несколько лет работы накопил миллион доказательств того, что у Байдена уже недостаточно умственных и физических сил для управления страной.

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