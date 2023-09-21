WP: Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США для атак в России Фото: REUTERS

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупредил украинского главнокомандующего Валерия Залужного, чтобы ВСУ не использовали американское оружие на территории России. Об этом пишет обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, во время украинского конфликта Милли тесно сотрудничал с Залужным. После атаки беспилотников по Кремлю Милли предупредил главкома ВСУ.

"Милли сказал Залужному, чтобы ВСУ "не использовали американское оружие" в подобных атаках внутри России", — заявил Игнатиус.

Кроме того, обозреватель назвал расчетом подход Милли к поставке вооружения Киеву, в особенности в вопросе поставки систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16.

Между тем, российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 75 украинских беспилотников, об этом в очередной сводке сообщило министерство обороны РФ.

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