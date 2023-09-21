Захарова назвала западных лидеров «всадниками НАТО без головы»

Захарова прокомментировала заявление президента Чехии о Зеленском, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявления президента Чехии Петра Павла, который попытался оправдать неадекватные политические выходки украинского президента Владимира Зеленского. Об этом она написала в своих социальных сетях.

Цитируя Павла, Захарова передала вкратце суть его заявления, в котором чешский президент объясняет поведение Зеленского тем, что он «находится под постоянным давлением», и якобы, из-за этого легко «потерять голову». Если бы такое давление оказывалось на западных политиков, они бы тоже «потеряли её», то есть голову.

«Всадники НАТО без головы», - иронично прокомментировала Захарова.

Напомним, что в ходе заседания Совета безопасности ООН, Павел заявил, что Чехия будет поддерживать Украину и дальше, и призвал ни одну страну мира не оставаться нейтральной по отношению к украинскому конфликту.

Ранее KP.RU сообщил, что пока Петр Павел беспокоится за Украину, в центре Праги проходят массовые протесты против внутренних проблем республики.

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