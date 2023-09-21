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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:41

Шадаев: WhatsApp не уведомлял о запуске функции русскоязычных каналов

Ранее в Госдуме РФ предупреждали, что из-за этой функции мессенджер может быть заблокирован в РФ
Сергей ЧИКОВ
Минцифры РФ: WhatsApp не уведомлял о запуске функции русскоязычных каналов

Минцифры РФ: WhatsApp не уведомлял о запуске функции русскоязычных каналов

Фото: EAST NEWS

Глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство не получало подтверждения от корпорации Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) о запуске в мессенджере WhatsApp функции русскоязычных каналов.

“У нас нет подтверждения от Facebook, что WhatsApp будет запускать в России каналы”, — сказал Шадаев при общении с журналистами 21 сентября.

Ранее в мессенджере WhatsApp сообщили о запуске в 150 странах функции создания каналов, на которых пользователи смогут конфиденциально получать информацию по интересам.

Позже замглавы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил, что из-за новой функции мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории России, если обновление будет использоваться для распространения недостоверной информации.

Meta* - признана Минюстом России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.