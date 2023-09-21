Психолог объяснил, что делать мужчинам, притягивающим меркантильных женщин

Привлекать партнера можно не только финансовым положениям, но и другими качествами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жалобы мужчин на якобы меркантильность женщин, наверное, уже не редкость. Однако, тем, кто привлекает только таких дам, стоит начать разобраться в себе, рассказал «Газете.ru» психолог, психотерапевт Дмитрий Шарапов.

- Мужчина может неосознанно привлекать меркантильных женщин. Например, фотографиями в соцсетях исключительно на фоне дорогой машины или предметов роскоши, - объясняет психолог.

Шарапов добавил, что если мужчина не хочет потребительских отношений, однако, выстраивать получается только такие, то стоит начать разбираться в себе и понять собственную ответственность.

Ранее «Москва 24» рассказала, что разорвать отношения с плохим партнером бывает трудно из-за чередования негативных моментов с позитивными — таким образом неудачные отношения могут вызывать зависимость из-за склонности человека надеяться на лучшее.

По данным «Известий», примерно половина опрошенных россиян ощущают себя комфортнее, когда находятся в отношениях. Четверть жителей нашей страны ощущают счастье в отношениях, им нравится вместе с партнером проводить досуг, ездить в отпуск в новые места.