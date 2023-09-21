Медимагнат Мердок покидает пост главы правления корпораций Fox и News Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский медиамагнат Руперт Мердок покинет пост председателя правления корпораций Fox Corp. и News Corp., сообщают американские СМИ.

По информации телеканала CNBC, 92-летний бизнесмен станет почетным председателем обеих корпораций. О его уходе будет официально объявлено в ноябре этого года. Главой News Corp. будет назначен сын медиамагната Лахлан Мердок, который также продолжит занимать посту генерального директора корпорации Fox, говорится в сообщении.

Ранее папарацци, следящие за весьма насыщенной жизнью Руперта Мердока, смогли сделать несколько снимков, на которых он запечатлен на своей яхте вместе с 66-летней Еленой Жуковой, которая была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем.

Анонимный источник сообщил журналистам, что «у Мердока много энергии, и он вполне мог снова влюбиться», но никаких официальных подтверждений статуса отношений американского медиамагната с Жуковой пока не поступало.