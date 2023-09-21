Шоумен Вячеслав Макаров: «Своим творчеством хочу отвлечь людей от плохого»

Вячеслав Макаров заявляет, что занимается творчеством не ради популярности Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший участник команды КВН «Камызяки», ведущий шоу «Маска» и шоумен Вячеслав Макаров, несмотря на популярность, в жизни остается довольно скромным человеком. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

- У меня никогда не было желания стать известным человеком. Я хочу дарить творчество людям. Я хочу через свое творчество, что-то доносить и, возможно, кого-то отвлечь от чего-то плохого, - поделился Макаров.

Напомним, Макаров запомнился публике выступлениями в Высшей Лиге КВН на "Первом канале" своим профессиональным пением. Затем он пришел на телевидение уже в качестве ведущего проекта «Маска», также является ведущим крупных мероприятий и премий.

Ранее телеканал «360» сообщал о взаимоотношениях Макарова с певицей Анной Плетневой. По словам самого ведущего, они общаются с самого первого сезона, но отношения у них исключительно дружеские.

Шоу «Маска» выходит на телеканале НТВ, вокруг него ходит множество слухов и интриг. Так, Виктория Дайнеко, выступавшая в четвёртом сезоне, заявила, что ей ставили слишком простые номера, без декораций и дополнительных людей на сцене. Певица сочла, что постановки её номеров были хуже, чем у других участников, сообщил Life.ru.