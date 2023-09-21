Хинштейн: Госдума рассмотрит проект о добровольческих формированиях в Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому Росгвардия сможет иметь добровольческие формирования. Впрочем, создавать их будет возможно, если закон примут, только по решению президента РФ.

«Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны», - пишет Хинштейн.

Согласно проекту, Росгвардия сможет создать добровольческие формирования, если такое решение будет принято главой государство. При этом добровольцев предлагается отправлять на задания только в период мобилизации, военного положения или контртеррористической операции. При этом все социальные нормы, предусмотренные для военнослужащих, будут распространяться и на добровольцев Росгвардии.

Ранее KP.RU сообщил, что летом 2023 года было одобрено выделение Росгвардии тяжёлых видов вооружения.