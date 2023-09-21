Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО намерений расширяться глобально Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО останется региональным блоком и не намерена расширяться глобально, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО останется региональным альянсом – только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5», – сказал глава военно-политического блока в Совете по международным отношениям в США.

Вместе с тем Столтенберг отметил, что проблема безопасности носит глобальный, а не региональный характер. По этой причине, объяснил он, НАТО сотрудничает Австралией, Новой Зеландией, Японией и другими странами, не входящими в альянс.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что расширение Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению своей безопасности как в тактическом, так и в стратегическом плане. Он также отмечал, что вступление Финляндии в НАТО стало очередным обострением ситуации, и Москва считает расширение блока посягательством на безопасность РФ.