BBC: Залужный рискует стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга Украины Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с потерей юга Украины.

Как передает украинская служба телеканала BBC, следствие по этому делу идет уже полтора года. Пока главком ВСУ не находится в процессуальном статусе, однако может оказаться фигурантом, отмечается в сообщении. По информации телеканала, в политических кругах уголовное дело уже назвали «делом Залужного».

Сообщается, что пока никому обвинений предъявлено не было – в настоящее время идут допросы представителей военного командования, в том числе командующего силами обороны Сергея Наева и бывших командующих группировкой войск «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова. Кроме того, следователи допросили экс-главу украинской администрации Херсонской области Геннадия Лагуту, который позднее был найден мертвым в Киеве.

Напомним, в начале сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Валерий Залужный случайно проговорился о провале текущего наступления ВСУ во время критики Запада.