Голикова допустила сокращение на треть числа 30-39-летних работников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет может сократиться на треть в ближайшее время.

Несмотря на это, растет количество молодого и более возрастного персонала, отметила Голикова.

"Нас пугает дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный, однако их количество сокращается в ближайшее время на 30%", - заявила Голикова.

Также по ее словам, правительству предстоит оценить потенциал трудовых ресурсов и количество рабочих мест, их модернизацию для того, чтобы закрывать пробелы не только людьми, но и современными технологиями и роботизацией.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о том, что в 2023 году число официально зарегистрированных безработных в России снизилось за год на 27% по сравнению с показателем августа 2022 года.