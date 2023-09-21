Лавров обсудит вопросы зерновой сделки с Генсеком ООН Гутеррешем Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По его словам, на встрече 21 сентября стороны обсудят вопросы выполнения стамбульских договоренностей в рамках экспорта российского продовольствия и удобрений.

Кроме того, 22 сентября Сергей Лавров встретится со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. На встрече он обсудит вопросы организации работы сирийского конституционного комитета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил в ООН о главной проблеме России.