Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 14:40

В медколледже в Мордовии 22 человека отравились газом

Количество пострадавших детей уточняется
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В медколледже в Мордовии 22 человека отравились газом

В медколледже в Мордовии 22 человека отравились газом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинском колледже в мордовском Краснослободске 22 человека отравились газом, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС по Мордовии.

"Отравление неизвестным газом, 22 человека, количество детей из них уточняется. Сейчас на месте работают специалисты, проводят замеры", — расскали в ведомстве.

Напомним, в апреле в Уфе полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет отравились газом в квартире.

В начале марта в подмосковном Орехово-Зуево 6-летняя девочка и 26-лений мужчина насмерть отравились угарным газом. Тела мужчины и девочки-подростка обнаружили в гараже на Малодубинском шоссе.