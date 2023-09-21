В медколледже в Мордовии 22 человека отравились газом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинском колледже в мордовском Краснослободске 22 человека отравились газом, сообщили KP.RU в Главном управлении МЧС по Мордовии.

"Отравление неизвестным газом, 22 человека, количество детей из них уточняется. Сейчас на месте работают специалисты, проводят замеры", — расскали в ведомстве.

Напомним, в апреле в Уфе полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет отравились газом в квартире.

В начале марта в подмосковном Орехово-Зуево 6-летняя девочка и 26-лений мужчина насмерть отравились угарным газом. Тела мужчины и девочки-подростка обнаружили в гараже на Малодубинском шоссе.