Пашинян: режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется за исключением локальных незначительных нарушений. По его словам, в целом ситуация в регионе остается стабильной.

"Карабахские подразделения продолжают оставаться на своих местах, то же касается подразделений вооруженных сил Азербайджана... Режим прекращения огня в основном соблюдается, местами бывают нарушения... Ситуация в целом стабильная", — сообщил политик в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия” в Карабахском районе для восстановления конституционного строя Нагорного Карабаха.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о достижении всех поставленных в рамках данной операции целей, а стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступление в НАТО и коридор в Нахичевань: раскрыто, что ждет Армению после потери Карабаха (подробнее)