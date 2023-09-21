Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил центр поддержки участников специальной военной операции «Возвращение», в Великом Новгороде. Изначально глава государства ехал в город ради заседания президиума Госсовета, однако новгородский губернатор Андрей Никитин попросил его заехать и в центр.

Российскому лидеру показали пример квартиры, оборудованной для нужд людей с разными типами травм, которые можно получить на поле боя. Каждая такая квартира включает в себя ванную, кухню, спальню с рабочей зоной, голосовым помощником с системой «Умный дом» и множеством аппаратов для реабилитации.

Ранее KP.RU сообщил, что прямая линия с президентом России планируется в 2023 году, однако точная дата её проведения пока остаётся в тайне.

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