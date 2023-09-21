Что случилось за день: главные новости 21 сентября

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Как полагают в кабинете министров, ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее в стране были увеличены нормативы поставок бензина и дизеля на биржу в целях стабилизации ситуации на топливном рынке.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в созыве форума для его выступления перед конгрессменами. По данным The New York Times, отказ вызван расколом между законодателями-республиканцами, большая часть которых выступает за сокращение финансовой помощи Киеву.

Минспорта России настаивает на пересмотре суммы взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). РФ стала единственной страной, кто отказался платить организации. Как объяснили в ведомстве, к России после прекращения ее членства в Совете Европы не должны применяться прежние критерии по формированию размера обязательного ежегодного взноса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет может сократиться на треть в ближайшее время. Несмотря на это, количество молодого и более возрастного персонала растет, отметила зампред правительства РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев РФ в Нагорном Карабахе при обстреле их автомобиля. Как заявил политик, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших военных.

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