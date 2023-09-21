Пашинян опроверг слухи о массовых жертвах среди мирного населения в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что информация о якобы огромном количестве жертв среди мирного населения Нагорного Карабаха не соответствует действительности.

“Информация о том, что в Нагорном Карабахе есть массовые жертвы среди гражданского населения, не соответствует действительности. Информация о числе жертв, которая была официально опубликована, верна”, — сказал политик в своем видеообращении к гражданам Армении.

Пашинян добавил, что в целом ситуация в Нагорном Карабахе на данный момент остается стабильной и режим прекращения огня соблюдается за исключением локальных незначительных нарушений.

Напомним, 19 сентября Баку начал “антитеррористические мероприятия” в Карабахском районе и уже к вечером следующего дня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о достижении всех поставленных в рамках данной операции целей.

Минобороны России позже сообщило, что Ереван и Баку при посредничестве российского миротворческого контингента в Карабахе смогли договориться о прекращении боевых действий.

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