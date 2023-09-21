Воздушные силы Украины заявили, что им не нужны старые истребители Mirage 2000 Фото: REUTERS

Воздушным силам Украины (ВСУ) не нужны старые французские истребители Mirage 2000, которые планирует передать Киеву Париж, заявил советник командования ВСУ Юрий Игнат.

«Любая помощь для нас важна, но Mirage 2000 – не вариант. Мы не можем сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, поскольку это нерационально и истощит работу наших людей. Mirage 2000 – устарелая модель», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, накануне стало известно, что Франция близка к поставке Украине истребителей Mirage 2000D из состава своих Военно-воздушных сил. Представители Вооруженных сил Украины приезжали во Францию, чтобы согласовать детали приобретения этих самолетов, чтобы использовать их для нанесения ударов по наземным объектам. Кроме того, Франция начала обучение украинских пилотов управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.