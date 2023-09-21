Пашинян заявил, что правительство на фоне митингов будет действовать жестко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию с митингами в Ереване. Он обратился с речью к своим согражданам.

По словам Пашиняна, некоторые силы хотят пролить кровь в столице Армении. По сведениям властей, эти формирования связаны с сыном одного из бывших армянских руководителей, а также студенты, знакомые с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. В связи с этим правительство страны будет действовать жестко и не допустит кровопролития в Ереване.

"Они хотят, чтобы правительство страны пролило кровь на улицах Еревана, однако такого не будет. Сейчас проходят аресты, все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Пашинян в ходе своего выступления.

Также премьер-министр Армении сообщал о том, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется за исключением локальных незначительных нарушений.