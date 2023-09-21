Детский омбудсмен России заявила об отказе украинской коллеги сотрудничать Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук отказывается сотрудничать с российской стороной по вопросу возврата детей, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

«Она не выходит на связь, не считает необходимым с нами сотрудничать, ведет информационную войну и всячески спекулирует на теме детей», – сказала она журналистам.

По словам Львовой-Беловой, Россия имеет с украинскими властями канал связи для выстраивания работы по передаче российских детей на территорию РФ и украинских – на территорию Украины. Информацию украинских властей о том, что в РФ находятся сотни тысяч детей с Украины, детский омбудсмен назвала фейком. Она уточнила, что находятся 15 детей со стороны Украины и 15 – со стороны России.

Напомним, в июле Львова-Белова сообщала, что с февраля 2022 года Россия приняла более 700 тысяч детей из Донбасса и Украины.

Накануне глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что РФ не похищает детей, а спасает их от украинского террора.