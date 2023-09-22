В МГТУ им. Н. Э. Баумана запустили магистерскую программу по высокотехнологичному социальному предпринимательству

В МГТУ им. Баумана стартовала новая магистерская программа «Высокотехнологичное социальное предпринимательство». Разработали ее специалисты кафедры вуза «Экономика и организация производства» совместно с экспертами Фонда «Наше будущее». Магистратура очная, рассчитана на двухлетнее обучение. Включает большой блок практической работы, в том числе в лабораториях университета. Преподаватели университета будут читать дисциплины, посвященные современным технологиям, материалам и инженерным решениям. А эксперты Фонда выступят в качестве преподавателей ряда курсов, отражающих специфику социального предпринимательства.

На встрече со студентами директор Фонда доцент, к.э.н. Наталия Ивановна Зверева вручила гранты на полную оплату обучения семи слушателям, которые успешно прошли вступительные испытания. Она подчеркнула, что сейчас это единственная подобная образовательная программа в стране.

— Это продукт, который объединяет значительный опыт, накопленный Фондом «Наше будущее» по всем аспектам создания и организации деятельности социальных предприятий, с богатой инженерной традицией, а также практическими и теоретическими наработками МГТУ им. Н. Э. Баумана. Такое образование уникально, так как современные технологии развиваются активно, и специалисты, которые понимают тренды и умеют их использовать, всегда будут востребованы. Главное – в этой профессии заложена личная миссия. Сделать мир лучше, помогать людям через предпринимательство и высокие технологии, – отметила Наталия Зверева.

Первыми слушателями курса стали молодые специалисты из разных сфер: инновационного предпринимательства, бизнес-информатики, экологии в нефтегазовой сфере и других.

Социальное предпринимательство ориентировано на достижение важных общественно полезных целей. Одно из востребованных направлений — разработка и внедрение ассистивных технологий. Такие решения позволяют эффективно проходить реабилитацию после травм или болезней, а людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный образ жизни. Заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» профессор, д.э.н. Сергей Григорьевич Фалько рассказал о том, что у вуза есть хорошая технологическая база, которую студенты смогут использовать для разработки своих проектов, в том числе и современные 3D-принтеры. Российские социальные предприятия достаточно редко создают и предлагают высокотехнологичные товары или услуги. Это стало одной из причин разработки новой магистерской программы.

Высокотехнологичное социальное предпринимательство способно создавать новые программные и инженерные решения в сфере образования, социального туризма, культуры. Ряд компаний занимаются разработкой приборов для нужд здравоохранения. Все это нашло отклик в жизненных планах студентов, поступивших на новую магистерскую программу.

— Моя основная специальность – «Инновационное предпринимательство». А такую магистратуру выбрал, чтобы получить больше практических навыков по управлению своими стартап-проектами. У меня их два: разработка диагностического медицинского оборудования для урологии и аддитивные технологии для обучения сотрудников промышленных предприятий, – поделился абитуриент курса Кирилл Буров.