Столтенберг: США сфокусируются на Китае, если Украина "победит" в конфликте Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, США выгодно поддерживать киевский режим, поскольку в случае победы Украины у Вашингтона появится огромная армия в Европе и он сможет сосредоточиться на Китае.

В свою очередь в России неоднократно отмечали, что НАТО является непосредственным участником конфликта на Украине, который давно бы закончился без ее вмешательства.

“Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины… Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе…”, — сказал Столтенберг в своем выступлении на Генассамблее ООН.

По его мнению, победа Украины могла бы позволить США не опасаться за ситуацию в Европе и сфокусироваться на Китае, однако в данный момент украинский вопрос более актуален для Вашингтона.

Напомним, ранее сенатор от партии республиканцев Джеймс Вэнс призывал Вашингтон отказаться от поддержки Украины, поскольку Россия не представляет угрозы для США, а участие в конфликте не соответствует национальным интересам Америки.