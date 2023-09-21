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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 16:10

Вооруженные бандиты убили девять человек, попавших в засаду на дороге в Гане

В ходе перестрелки был ранен один полицейский
Сергей ЧИКОВ
В Гане вооруженные бандиты убиты девять человек, попавших в засаду на дороге

В Гане вооруженные бандиты убиты девять человек, попавших в засаду на дороге

Фото: REUTERS

Новостной портал Graphic сообщил, что в республике Гана в западной Африке группа вооруженных людей устроила засаду и убила не менее девяти человек.

По данным издания, группа лиц с оружием напала на автоколонну, в составе которой люди ехали на рынок в сопровождении местной полиции. В результате нападения были убиты шесть женщин и трое мужчин, один полицейский ранен.

Уточняется, что местные власти связывают это нападение с напряжением между двумя соседними общинами на границе Ганы и Буркина-Фасо.

Напомним, недавно группа вооруженных бандитов напала на группу французских туристов в Нигере. Нападение произошло на дороге к местному заповеднику жирафов, по предварительной версии, целью нападения был грабеж. В результате погибли шесть туристов из Франции и два жителя Нигера.