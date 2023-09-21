В Азербайджане возбудили два уголовных дела по факту гибели миротворцев РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела по факту убийства российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что по факту гибели российских миротворцев во время "антитеррористических мероприятий" Баку в Нагорном Карабахе ведутся следственные мероприятия.

Напомним, 20 сентября, в населённом пункте Джанятаг в Карабахском районе под обстрел азербайджанских войск попал автомобиль российских миротворцев, занимавшихся эвакуацией мирного населения из опасных районов. В результате происшествия погибло шесть российских военных. Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией и пообещал наказать всех виновных в произошедшем.