Боррель: ЕС примет меры против Баку в случае ухудшения ситуации в Карабахе Фото: REUTERS

Европейский Союз возложил на Баку ответственность за соблюдение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. В ЕС заявили, что в случае притеснения жителей они примут меры против Азербайджана. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, Азербайджан также ответственен за то, чтобы армяне в Карабахе жили в собственных домах и не подвергались угрозам и дискриминации.

"Если гражданское население будет перемещаться насильно при использовании военных или других средств будет встречено решительным ответ со стороны Евросоюза. Страны ЕС выразили готовность принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации", - говорится в заявлении главы дипломатии.

Между тем, в Азербайджане генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела по факту убийства российских миротворцев в Нагорном Карабахе.