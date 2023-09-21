На Украине разрешили писать слова "Россия" и "Москва" с маленькой буквы Фото: REUTERS

Агентство “Украинские новости” сообщило, что национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова "Россия", "Российская Федерация" и "Москва" с маленькой буквы в неофициальных документах.

Издание уточняет, что подобная практика не будет квалифицироваться как “отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера”.

При этом недавно министр образования Украины Оксен Лисовой подписал приказ, закрепляющий необходимость написания подобных слов в официальных документах с заглавной буквы. Позже он уточнил, что это необходимо в соответствии с требованиями Минюста страны.

Напомним, в марте 2023 года на Украине рассматривали возможность переименования России в “Московию” и заявляли, что для этого якобы есть очевидные исторические основания.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на эту инициативу предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich, а президента Зеленского в “верховного киевского нациста”.