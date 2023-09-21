Сбой в работе МТС фиксируют на юге России 21 сентября 2023 Фото: Александр Новиков

Жители юга России столкнулись со сбоем в работе мобильного оператора МТС. У многих абонентов пропала связь. В Минцфиры РФ сообщили, что это связано с аварией на сети МТС в Ростовской области.

С проблемами со связью столкнулись жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Таганрога, Сочи. По данным ведомства, аварию на сети устранят в ближайшее время. У пользователей наблюдается снижение голосового трафика на 32%, а также трафика передачи данных на 26%.

"Абоненты МТС в Ростовской области могут столкнуться со сбоями в мобильной связи и регистрацией в сети. Связь должна быть восстановлена в скором времени", - заявили в Минцифры.

Ранее ФАС обязала МТС, Билайн, Мегафон и Tele2 не брать платежи за выдачу интернета с мобильных устройств. По данным службы, навязывают своим абонентам невыгодные условия.