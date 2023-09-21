Путин: рост реальных зарплат в России составил 10,5% в июле Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин на расширенном заседани президиума Госсовета заявил, что зарплаты жителей РФ в реальном выражении выросли на 10,5% по итогам июля.

Путин отметил, что это хорошая тенденция и ее нужно поддержать.

"Как сложилась ситуация на данный момент с уровнем заработной платы и заработными платами вообще? По итогам июля рост зарплаты составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию", - отметил российский лидер.

Кроме того, глава государства заявил, что рекордно низкая безработица в России является индикатором высокой эффективности экономической политики государства.