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НовостиВ мире21 сентября 2023 17:39

Суд не стал арестовывать активы Коломойского на Украине

Судья не рассматривал ходатайство об аресте активов Игоря Коломойского
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Суд не стал арестовывать активы Коломойского на Украине

Суд не стал арестовывать активы Коломойского на Украине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Украине высший антикоррупционный суд не стал арестовывать активы бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Однако 21 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство об аресте активов бизнесмена.

Как сообщает центр, у ходатайства были превышены процессуальные сроки. В связи с этим судья принял решение закрыть дело и не стал рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее стало известно о том, что арестованному в Киеве бизнесмену Игорю Коломойскому увеличили размер залога до суммы в 105 миллионов долларов США. Тогда же суд переизбрал Коломойскому меру пресечения.