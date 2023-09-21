Путин: власти РФ будут ежегодно формировать прогноз потребности в рабочих кадрах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в рабочих кадрах на предстоящие пять лет.

"Чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе", — сказал глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ

Путин подчеркнул, что важнейшим ориентиром для компаний и всех уровней власти должен быть переход "экономике высоких зарплат", поэтому тенденцию роста зарплат в реальном выражении необходимо сохранить.