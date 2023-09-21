В двух районах Карабаха зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня Фото: REUTERS

В двух районах Нагорного Карабаха было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российских миротворцев.

По данным ведомства, нарушения были замечены в Шушинском (два нарушения) и Мардакертском районах (три нарушения).

"Российские миротворцы во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводят разбирательство по данным фактам нарушений", - сообщается в информационном бюллетене.

Между тем, Европейский союз возложил на Баку ответственность за соблюдение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза в случае притеснения жителей Карабаха примет меры против Азербайджана.